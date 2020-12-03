03.12.2020
16:14
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Происшествия
В Якутии восьмой человек скончался от отравления антисептиком
Восьмой человек скончался от отравления антисептиком в Таттинском районе.
Женщина, отравившаяся антисептиком в одном из сел Таттинского района, скончалась сегодня в больнице в столице республики, сообщили телеканалу «Якутия 24» в региональном минздраве.
«Девятый пострадавший — мужчина — остается в стабильном состоянии, переведен из реанимации в общую палату», — отметили в пресс-службе министерства
Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
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