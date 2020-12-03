В Якутии восьмой человек скончался от отравления антисептиком

Восьмой человек скончался от отравления антисептиком в Таттинском районе. Женщина, отравившаяся антисептиком в одном из сел Таттинского района, скончалась сегодня в больнице в столице республики, сообщили телеканалу «Якутия 24» в региональном минздраве. «Девятый пострадавший — мужчина — остается в стабильном состоянии, переведен из реанимации в общую палату», — отметили в пресс-службе министерства

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). https://yk24.ru/index/proisshestviya/vosmoj-chelovek-skonchalsya-ot-otravleniya-antiseptikom-v-tattinskom-rajone-yakutii Источник:

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