В Якутии восьмилетний мальчик спас одноклассника

Вчера, 12 июля, 8-летний Валентин Мишенко спас своего тонущего одноклассника во время отдыха на речке Кенкеме, сообщает ЯСИА.

По словам матери Валентина, Елены, мальчик попал в яму и начал захлебываться.

«Валентин моментально среагировал и вытащил его за волосы, закинув на надувной матрас», – сообщила она.

Спасенный мальчик Андрей рассказал, что хотел показать трюк, спрыгнув с надувного матраса, но не почувствовал дна под ногами и запаниковал.

«Рядом находился Валентин. Он вытащил нашего сына. Мы ему очень благодарны. Смелый мальчик», – отметила мама Андрея Анна Потапова.

Отметим, что 8-летний Валентин учится в Восточно-Сибирском лицее города Якутска и вот уже три года занимается спортивным плаванием.