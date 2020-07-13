13.07.2020
16:58
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Происшествия

В Якутии восьмилетний мальчик спас одноклассника

Вчера, 12 июля, 8-летний Валентин Мишенко спас своего тонущего одноклассника во время отдыха на речке Кенкеме, сообщает ЯСИА.

По словам матери Валентина, Елены, мальчик попал в яму и начал захлебываться.

«Валентин моментально среагировал и вытащил его за волосы, закинув на надувной матрас», – сообщила она. 

Спасенный мальчик Андрей рассказал, что хотел показать трюк, спрыгнув с надувного матраса, но не почувствовал дна под ногами и запаниковал. 

«Рядом находился Валентин. Он вытащил нашего сына. Мы ему очень благодарны. Смелый мальчик», – отметила мама Андрея Анна Потапова.

Отметим, что 8-летний Валентин учится в Восточно-Сибирском лицее города Якутска и вот уже три года занимается спортивным плаванием.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://ysia.ru/v-yakutii-vosmiletnij-malchik-spas-svoego-tonushhego-odnoklassnika/
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