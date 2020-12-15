В Якутии восемь художниц сошьют лоскутное одеяло для перформанса

16 декабря в Национальном художественном музее РС (Я) состоится перформанс “Сибигинэйии” в рамках фотопроекта “Шёпот”.

Национальный художественный музей РС (Я) совместно с российской медиа-художницей Надеждой Титовой выступают организаторами перформанса “Сибигинэйии” в рамках фотопроекта “Шёпот”.

Основная цель этого проекта – познакомить россиян с разнообразием культур и народов современной России через призму обрядов и ритуалов, способствовать формированию имиджа многокультурной, многонациональной страны. В проекте исследуются точки сходства между культурами, посредством лежащих в их основе концепций, намерений и символизма.

Перформанс “Сибигинэйии” продолжает развивать эту тематику через призму социокультурного наследия якутской женщины. Восемь художниц соберутся в символической комнате невесты и будут шить лоскутное одеяло, вплетая в единое полотно свои картины.

Участницы проекта: Анна Петрова, Йэн Сюр, Кыыдаана Игнатьева, Мира Аргунова, Наталья Христофорова, Ньургуйаана Пивоварова, Надежда Комиссарова, Лилиана Ермолаева.

Также в проекте будут представлены фотографии из проекта “Шёпот”, которые будут вплетены в общее полотно. У каждой художницы индивидуальный взгляд, они работают в различных видах искусства — от татуировки до создания коллажей из кожи, но их всех объединяет единый опыт.

Перформанс состоится 16 декабря 2020 г. с 10.00 до 18.00 ч. в основном здании музея по адресу: Кирова, 9, Искусство Якутии (2 этаж, 3 зал).

Внимание! Вход для посетителей по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов).