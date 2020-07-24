В Якутии вор порезался, разбивая окно дома

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутска, которая сообщила, что в её частном доме побывал неизвестный. Заявительница пояснила, что, вернувшись домой, обнаружила, что разбито окно.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый возвращался домой в нетрезвом состоянии. По пути мужчина приметил частный двор, где не было сторожевой собаки, и решил там отдохнуть. Осмотревшись, он понял, что и в доме никого нет, поэтому, разбив окно, проник внутрь. В доме он сразу начал искать аптечку, потому что порезался о стекло и хотел обработать рану на руке. Ничего не найдя, мужчина покинул чужое жилье и отправился домой, чтобы вызвать «скорую помощь».

Возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища».