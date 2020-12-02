В Якутии ВОЛС в Оленьке назвали в честь экс-главы

В Оленекском эвенкийском национальном районе компания «Ростелеком» завершила строительство волоконно-оптических линий связи. Это первый арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на оптические линии.

Волоконно-оптическая линия связи названа в честь Александра Иванова, экс-главы Оленёкского района, который приложил большие усилия для того, чтобы проект был реализован. Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, пропускная способность линии – 20 Гбит/с. «Ростелеком» построил распределительную сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокую скорость передачи информации.

Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах: 9 в селе Оленек и 3 – Харыялах. Это фельдшерско-акушерские пункты, клубы, детские сады, школа и районные администрации. В ближайшее время около 1000 домов смогут подключиться к безлимитному интернету, видеосервису Wink, услугам «Видеонаблюдение» и «Умный дом». Благодаря ВОЛС улучшится и сотовая связь. Оленек станет первым населенным пунктом в Арктической зоне Якутии, в котором появится мобильный 4G-интернет компании МегаФон.

Жителей района с этим событием поздравили глава республики Айсен Николаев, который находится в Оленьке с рабочей командировкой.

«Это замечательное событие в истории цифровизации нашей республики. Впервые оптические линии связи пришли за Полярный круг, в Оленек. Я считаю, что вне зависимости от того, где живет человек, в Якутске или на Крайнем Севере, он должен всеми достижениями современности пользоваться в полной мере, в том числе и высокоскоростным интернетом», – сказал глава.

Вместе с главой в арктический район также прибыл Александр Логинов – вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

«Арктика – регион с большим потенциалом, и обеспечение его качественным доступом в интернет открывает большие возможности для развития территории. Такие проекты в первую очередь нацелены на решение социальных задач – обеспечение качественной связью жителей, государственных и административных структур, социально значимых объектов», — сказал Логинов.

ВОЛС начали строить в марте текущего года по соглашению, подписанному между правительством Якутии, администрацией Оленекского района и компанией «Ростелеком» на Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре 2019 года. Строительство магистрали велось из города Удачный Мирнинского района в сторону сёл Оленёк и Харыялах Оленёкского района. Во время реализации проекта к интернету также подключили вахтовый поселок Верхняя Муна.

После церемонии, посвященной запуску ВОЛС в Оленекском районе, состоялось подписание нового соглашения, по которому ВОЛС проложат в сторону Анабарского района по маршруту Оленек – Жилинда – Саскылах –Юрюнг-Хая. Документ подписали глава республики Айсен Николаев, избранный глава Оленекского района Лена Иванова, глава Анабарского района Иван Семенов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.