В Якутии волонтёры активизировали работу по оказанию помощи пожилым гражданам

В Якутии волонтёры помогают в работе колл-центров, а также в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости пожилым людям старше 60 лет и лицам, находящимся в режиме самоизоляции. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 16 февраля сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Продолжается работа Единого колл-центра «122», за прошедшие сутки центром обработано 1 398 входящих звонков. Также врачи провели 616 аудиоконсультаций через Центр дистанционной аудиоконсультации. На поступающие вопросы в том числе отвечают профессора, доктора и кандидаты медицинских наук.

Ольга Балабкина отметила, что уменьшается количество обращений в Единый центр амбулаторного приема больных с ОРВИ, открытого в Якутске на базе центра спортивной подготовки «Триумф». За последние сутки в центре принято 166 больных. В Мирном подобный центр амбулаторного приема за последние сутки принял 51 жителя.

За последние сутки госпитализировано 96 человек или 7,1% от общего количества выявленных 1 354 случаев за сутки. Ольга Балабкина отметила, что тенденция роста заболевания в улусах республики сохраняется: 48% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 52%. «Поэтому внимание республиканского оперштаба нацелено на санитарно-эпидемиологическую обстановку и работу оперштабов в районах. Осложнилась обстановка в селе Абый Абыйского улуса и в Нерюнгринском районе, где слабо соблюдаются меры санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, в том числе работниками, которые привлекаются вахтовым методом для работы в промышленных предприятиях», – сказала она.

Кроме того, зампред обратила внимание на труднодоступные населённые пункты Кобяйского улуса, которые, несмотря на природно-климатические условия, должны быть в полной мере обеспечены медицинской помощью и лекарствами.

На 16 февраля лечение в стационарах получают 6,7% больных, в амбулаторных условиях – 93,3%. За последние сутки в Якутии выздоровели 4 329 человек.

«Пациенты, находящиеся в стационарах в тяжёлом положении, не прошли вакцинацию от ковида, в связи с чем обращаю внимание на необходимость ревакцинации. Повторную прививку от коронавируса поставили всего 57,8% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации», – акцентировала Балабкина и пригласила всех в пункты для получения прививок, которые работают без выходных.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 588 220 человек, что практически составляет 82% взрослого населения республики.

Также Ольга Балабкина обратилась к родителям с призывом не отпускать на учёбу детей и не водить в детские сады малышей с признаками ОРВИ, к руководителям образовательных организаций – проводить термометрию и соблюдать все рекомендованные санитарно-эпидемиологические меры для недопущения распространения коронавируса.