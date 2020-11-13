В Якутии волонтёрский корпус объявляет новый набор

Наравне с врачами помощь жителям республики оказывают волонтёры общероссийской акции взаимопомощи «#Мы Вместе».

Именно они своё свободное время проводят с пользой для нуждающихся, выходят помогать с девизом «Здесь и сейчас».

«У каждого из нас есть пожилые родственники, соседи, коллеги, которым очень опасен вирус новой коронавирусной инфекции. Они нуждаются в нашей с вами заботе и внимании», – сообщает пресс-служба Республиканского волонтёрского корпуса «#Мы Вместе».

Республиканский волонтёрский корпус (РВК) по оказанию помощи пожилым якуятнам начал свою деятельность 18 марта, во всех наслегах и районах открылись свои местные штабы. Волонтёры по всей Якутии помогают гражданам старше, доставляют лекарства и продукты первой необходимости. За время работы волонтеры помогают решать житейские проблемы: выносят мусор, убирают снег на территории, помогали в посадке овощей и картофеля, выгуливают собак, оплачивают услуги ЖКХ, интернет, отправляют посылки.

После старта набора волонтёров более 2,5 тысяч молодых людей подали заявки на роль волонтёра во время пандемии коронавируса. Это молодые люди от 18 лет, студенты разных курсов, работающая молодёжь, индивидуальные предприниматели, молодые семьи, активисты общественных движений и организаций.

Сейчас спектр оказания помощи расширился — это оказание помощи в колл-центре медицинских организаций республики, рассылка результатов анализов больных коронавирусом, помощь в медицинских учреждениях.

Заявки от граждан поступают на личные номера, и через федеральную линию акции «#Мы Вместе» (8-800-200-34-11).

«С наступлением весны и лета заявок на доставку продуктов и лекарственных препаратов наблюдали спад обращений граждан за помощью. У большинства крупных магазинов появился сервис по доставке продуктов на дом, также появились удобные приложения доставок различных товаров также на дом», – рассказывают волонтёры.

Сейчас растёт количество обращений о помощи в оформлении и получении льготных лекарственных препаратов. Городской штаб нуждается в добровольцах для оказания помощи в покупке продуктов первой необходимости и доставке лекарственных препаратов. Есть одиноко проживающие пожилые, которые совсем не умеют пользоваться мобильными телефонами, скачивать приложения и заказывать продукты, и им необходима помощь волонтёра в решении бытовых вопросов.

Поэтому Республиканский волонтёрский корпус объявляет набор новых волонтёров.

Для того, чтобы стать волонтёром, нужно подать заявку через сайт мывместе2020.рф. Волонтёром может стать каждый человек от 18 лет, пройти онлайн- и очное обучение, получить от штаба средства индивидуальной защиты и приступить к выполнению заявок, помогать бабушкам и дедушкам.

Заявки можно оставить на сайте мывместе2020.рф и ждать звонка от Республиканского штаба.