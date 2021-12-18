В Якутии волонтеры построили дом для ветерана труда

2021 год в Сунтарском улусе был объявлен годом добровольца (волонтера). Неравнодушные жители Крестяха — добровольцы построили жилье для односельчанки Лидии Даниловой, ветерана труда, всю жизнь проработавшей в сфере сельского хозяйства. 17 декабря счастливую якутянку с новосельем поздравили представитель руководства администрации Сунтарского улуса управляющий делами Николай Егоров, глава Крестяхского наслега Александр Григорьев и депутат районного Совета депутатов Иван Тихонов.



Фото: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)» Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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