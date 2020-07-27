В Якутии волонтеры помогут подготовиться к диктанту Победы

Победитель «Диктанта Победы» из Якутии Павел Судико

Список площадок, где в этом году пройдет акция, будет расширяться. Сегодня, в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок. Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр ХИНШТЕЙН.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.

Как рассказала Региональный координатор партийного проекта «Историческая Память», член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена ГОЛОМАРЕВА, что отличием этого года является участие в «Диктанте Победы» военных, пограничников, силовых структур. Распоряжением глав районов в каждом городе, посёлке будут назначены ответственные. Мы должны подготовиться тщательно. Для этого заранее нужно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. Могут подаваться коллективные заявки. Участие молодёжи будет выше, чем в прошлом году. Мы не должны забывать подвиг советского народа, с таким трудом защищавших Родину. Все материалы пройдут через Центр ЕГЭ министерства образования РС(Я). Чтобы вспомнить правила правописания будут организованы онлайн уроки через Интернет, будут задействованы студенты волонтеры — филологи, пенсионеры. Создана республиканская организационная комиссия.

В прошлом году в акции участвовали не только взрослые, но и школьники и студенты на 11 площадках – четыре площадки в Якутске, а также в Алдане, Намцах, Верхневилюйске, Мирном, Ленске, Майе и Покровске. Победителя «Диктанта Победы» из Якутии Павла СУДИКО пригласили поучаствовать в Параде Победы в г. Москва. Как позднее рассказал Павел, что побывать на Параде Победы на Красной Площади была его давней мечтой. Павел поблагодарил организаторов акции «Диктант Победы» за такой щедрый приз.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.