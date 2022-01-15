В Якутии волки нередко нападают на людей

13 января нового 2022 года в местности Кэҥкэмэ между с Бетюнским и Модутским наслегами житель с. Намцы Анатолий Попов и житель с. Бетюнцы Петр Кириллин поймали одного из хищников, волчицу, сообщает пресс — служба МО «Намский улус». Одному из волков, освободившись от капкана, удалось сбежать.

Сейчас почти в каждом населенном пункте Намского улуса созданы бригады волчатников. На основании постановления от 06.02.2019 г. № 19-п «Об учреждении премии главы улуса в области сохранения охотничьих ресурсов в Намском улусе» предусмотрена премия охотникам- волчатникам в размере 10 000 руб. за одного волка.



В последнее время в СМИ все чаще встречаются сообщения о появлении диких животных около населенных пунктов Якутии и даже заходы непосредственно на улицы и во дворы. И не всегда такие визиты лесных обитателей бывают безобидными, кроме того существует проблема нападения волков и медведей на табуны лошадей, домашний скот и ,нередко, на людей.

В Намском улусе по регулированию хищных животных добыто за 2019 г. — 12 волков и один медведь, 2020 г. — 14 волков и 3 бурого медведя, 2021 г.- 4 волка и 2 бурого медведя. Самый распространенный и один из наиболее эффективных методов добычи волков на территории России — охота с флажками. Такой метод начинает набирать популярность и в Якутии. «С появлением снежного покрова, — отметил Семен Эверстов, государственный инспектор Намской инспекции государственного экологического надзора, — организуется облавная охота с применением флажков. Но для этого нужно сперва найти место, где волки останавливаются на дневку. Без снежного покрова определить место дневки практически невозможно».



На сегодняшний день для любительской охоты госпошлина составляет 650 руб., а на регулирование численности волков охотничьи путевки выдаются бесплатно. Отстрел этих животных допускается во время любой другой охоты при любом законном нахождении в охотничьих угодьях.