В Якутии водителя придавило крышей автомобиля

В Ленском районе в результате ДТП погиб 20-летний водитель. У него не было водительских прав.

13 сентября в 18:10 минут в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге «УМНАС» в 21 км от г. Ленска произошло ДТП.

По предварительным данным установлено, что молодой человек 1999 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 21099», не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате автоаварии в медицинское учреждение был доставлен водитель, который в скором времени от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

В салоне автомашины находился один пассажир, травм не получил. С его слов, перед поездкой они вместе с погибшим распивали спиртные напитки. Несмотря на предостережения пассажира водитель управлял автомобилем на большой скорости.

Кроме того, он не имел права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция призывает водителей исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких факта по телефонам дежурной части своего района. В Якутске по номерам телефонов: 127, 02, 35-22-22.