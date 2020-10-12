В Якутии водитель скончался в больнице

В Томпонском районе погиб мотоциклист.

12 октября в 3 часов 20 минут ночи в ДЧ ОМВД России по Томпонскому району поступило телефонное сообщение о том, что в медучреждение обратился 27-летний мужчина с травмой головы и живота, и что травмы получены в результате ДТП.

По предварительным данным, водитель 1993 г.р. управляя мотоциклом «Урал» с коляской без государственного регистрационного знака с одним пассажиром – мужчиной 1993 г.р., следуя с участка Бюбюйэх в село Мегино-Алдан по поселочной дороге с. Мегино-Алдан на 2-м километре, не справился с рулевым управлением, и съехал с дорожного полотна с последующим опрокидыванием мототранспорта.

В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался в участковой больнице с. Мегино-Алдан, пассажир не пострадал.

В ходе проверки установлено, что водитель не имел права вождения, к административной ответственности по линии ГИБДД за последний год привлекался 1 раз по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ. В момент ДТП мужчины были без мотошлема, без защитной экипировки.

Местом ДТП является поселочная дорога 2 км., с. Мегино-Алдан, Томпонский район, прямая в плане, покрытие щебеночное (гравийное), состояние проезжей части заснеженная, ширина проезжей части составляет 8 м., барьерное ограждение отсутствует. Дорожное происшествие произошло в ночное время суток, температура воздуха -5.

Все причины и обстоятельства ДТП выяснит проверка.