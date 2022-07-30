В Якутии водитель скончался от инфаркта на рабочем месте за рулем

Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) расследовала несчастный случай со смертельным исходом, сообщается на сайте ведомства. 12 июня 2022 г. в 20:42 работники организации ООО ЧОО «Орлан+», водитель-охранник и его напарник, выехали на проверку поста на служебной машине Probox. Проезжая по ул. Автострада 50 лет Октября, при приближении к перекрестку улицы Можайского, водитель автомобиля почувствовал недомогание, в результате чего потерял сознание, при этом зажав педаль газа, вследствие чего машина столкнулась с автобусом ПАЗ, следовавший в правом ряду, затем по ходу движения машина столкнулась с Toyota Corolla Spacio, следовавшей в левом ряду, после чего машина самостоятельно остановилась, ввиду повреждения рычага передней подвески. Напарник пострадавшего находившийся в машине никаких травм вследствие столкновения с другими транспортными средствами не получил, поскольку был пристегнут ремнем безопасности. После происшествия на место прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Установлено, что водитель в течение дня не предъявлял жалоб на самочувствие, утром того же дня пострадавший прошел предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего отсутствовали медицинские противопоказания к работе.

Причиной внезапного ухудшения здоровья водителя, а также причиной несчастного случая послужил инфаркт миокарда острый.