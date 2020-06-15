В Якутии водитель сбежал с места аварии, бросив раненого пассажира

В п. Жатай неизвестный водитель «Тойоты Лэнд Крузер» совершил наезд на дорожный знак и опрокинул автомобиль. После происшествия водитель ретировался в неизвестном направлении, оставив в салоне джипа раненого пассажира. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи госпитализировала его с различными травмами. Для установления и задержания нарушителя сотрудниками ГИБДД ведутся розыскные мероприятия.

Фото: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия) Источник: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия)

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