В Якутии водитель проехал по женщине, не услышав крика

23 мая около 9 часов утра в г. Нюрба на прилегающей территории магазина «Кооператор» по улице Октябрьская возле дома 22 водитель 1978 г.р. управляя микроавтобусом “Тойота Хайс”, двигаясь задним ходом совершил наезд на пешехода – 54-летнюю женщину.

В результате происшествия женщина получила ушибы обеих коленных суставов и спины, назначено пострадавшей лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» имеет водительское удостоверение по категории В, В1, имеет 16 лет стажа вождения. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, был трезв.

На месте ДТП недостатков дорожных условий не выявлено, в непосредственной близости по ходу движения транспортного средства дорожные знаки имеются.

Из объяснения пострадавшей следует, что когда проходила мимо здания по ул. Октябрьская остановился микроавтобус “Тойота Хайс”, который высадил пассажира. Затем женщина почувствовала удар в спину автомобилем, закричала, но водитель не слышал продолжая движение. Женщина упала и машина проехала по ней задними колесами, стала ползти поперек, вот тогда и водитель наконец-то увидел и подбежал к женщине.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция республики в очередной раз обращается ко всем водителям с просьбой быть особенно внимательными при совершении маневров. Убедитесь, что рядом с вами нет людей, которые могут появиться в любое время и в любом месте! Помните, что нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасности жизнь окружающих людей!