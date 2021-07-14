В Якутии водитель-нарушитель водворен в камеру

В Томпонском районе пьяный водитель совершил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП девушка — пассажир госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, 13 июля в поселке Хандыга около 17 часов 30 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Карина, выезжая со двора дома №2 по ул. Алданская, проехав 200 метров не справился с управлением, и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия 23-летняя девушка – пассажир с закрытым переломом поясничного позвонка госпитализирована в больницу п.Хандыга.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «В, В1, С, С1». К административной ответственности в текущем году по линии ГИБДД был привлечен 1 раз по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии неисправностей. В результате ДТП не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения и прохождения медицинского освидетельствования отказался. В ходе установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия мужчина показал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Нарушитель водворен в камеру административно задержанных.

Инспекторами ГИБДД на водителя автомобиля Тойота Карина составлены материалы административных нарушений по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 2-х лет и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Из объяснений водителя следует, что до поездки употребил спиртные напитки, проехав 200 метров не смог справиться с рулевым управлением. И мужчина признается, что в состоянии опьянения не повиновался на законные требования сотрудников полиции.

По факту ДТП материалы переданы в следственные органы.