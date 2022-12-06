В Якутии водитель КIA не уступил дорогу 9-летнему пешеходу…

5 декабря около 8 часов утра в Алданском районе водитель 1976 г.р. управляя автомобилем КIA SPORTAGE не рассчитал скорость, не учел дорожные и погодные условия, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу 9-летнему мальчику — пешеходу, переходившему проезжую часть дороги слева направо, в результате чего совершил наезд на ребенка.

В результате ДТП мальчик был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Алданскую больницу, где после осмотра врачом было назначено стационарное лечение, но родителем школьника был написан письменный отказ от госпитализации в травматологическое отделение.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля КIA SPORTAGE имеет водительское удостоверение по категории В, имеет 7 лет стажа вождения, к административной ответственности за текущий год не привлекался. В момент ДТП был трезв.

ДТП произошло в темное время суток на нерегулируемом пешеходном переходе, погодные условия: снегопад.

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