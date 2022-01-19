В Якутии водитель «инвестировал» мошенникам 3,7 млн руб.

54-летний водитель из г.Ленск просматривая посты в Фейсбук, увидел рекламу некой инвестиционной фирмы Panna Inc «Как заработать миллионы за полгода», прошел по ссылке и оставил свой номер телефона. Вскоре к нему начали звонить «менеджеры», предлагавшие вложить деньги в природные ресурсы, фондовый рынок и криптовалюту.

Следуя их инструкциям, мужчина установил на свой телефон различные приложение и сначала решил «инвестировать» свои деньги в экономику РФ и ФРГ, отправив на разные счета порядка 1 млн рублей.

На следующий день ему позвонил очередной лжеброкер, который сообщил, что «активы» пока имеют низкую прибыльность, необходимо срочно оформить кредит и перевести еще порядка 2 млн рублей. Клиент согласился и оформил в мобильном приложении ВТБ два займа на 2,7 млн рублей, которые незамедлительно отправил на указанные ему счета.

Через день инвестору сообщили, что его прибыль растет, для большего роста требуется купить акции Норникеля, а также оформить страховой полис за 10 тысяч долларов и приобрести…русский разговорник для связи с консультантом из Швейцарии. Когда у мужчины закончились все возможности переводить деньги, он начал подозревать, что его обманывают. Попытки вернуть обратно вложенные средства в размере 3 млн 700 тысяч не увенчались успехом.

Уважаемые граждане! Список и контакты организаций, осуществляющих брокерскую деятельность размещен на официальном сайте Центробанка РФ.