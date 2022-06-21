В Якутии водитель большегруза попытался дать взятку, но…

20 июня около 10 часов вечера во время несения службы инспекторами ДПС на СП ДПС ФАД «А360»-362 км. была остановлена грузовая автомашина марки “Скания”. При проверки документов было выявлено, что водитель управлял транспортным средством будучи лишенным права управления ТС, вследствие чего мужчина был приглашен пост ДПС для составления административного материала. Во время оформления процессуального документа по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ нарушитель во избежание административного наказания пытался договориться и решить вопрос на месте, после чего положил под документы денежные средства. Помимо составления материала о совершении административного правонарушения автомобилист был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В действиях задержанного усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ. Напомним, максимальное наказание данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы взятки.