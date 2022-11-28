28.11.2022
01:00
109

Погода

В Якутии во всю бушует суровая зима

В Якутии белые медведи водятся на Медвежьих островах в Северном Ледовитом океане. Это примерно в 700-800 км от Верхоянского района и в 1 тысяче км. от Томпонского района. 

Небольшой снег на северо-западе и днём на Колыме. На побережье Арктики Анабарского и Булунского районов позёмки при порывах ветра 9-14 м/с. В Центральных, восточных, северных районах в населенных пунктах морозные туманы, температура ночью -40,-45°, на юге, юго-западе, местами северо-западе -33-38°, в Оймяконье -47-52°, днем -35,-40°, на юго-западе, юге, на Колыме, местами северо-западе -26-32°, в Оймяконье -42-47°.

В Якутске без осадков, туман, ветер слабый. Температура ночью -40-42, днем -36-38.

Эти животные обладают невероятным обонянием, благодаря которому могут учуять добычу с расстояния до 16 км!
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх