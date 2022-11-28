В Якутии во всю бушует суровая зима

В Якутии белые медведи водятся на Медвежьих островах в Северном Ледовитом океане. Это примерно в 700-800 км от Верхоянского района и в 1 тысяче км. от Томпонского района. Небольшой снег на северо-западе и днём на Колыме. На побережье Арктики Анабарского и Булунского районов позёмки при порывах ветра 9-14 м/с. В Центральных, восточных, северных районах в населенных пунктах морозные туманы, температура ночью -40,-45°, на юге, юго-западе, местами северо-западе -33-38°, в Оймяконье -47-52°, днем -35,-40°, на юго-западе, юге, на Колыме, местами северо-западе -26-32°, в Оймяконье -42-47°. В Якутске без осадков, туман, ветер слабый. Температура ночью -40-42, днем -36-38. Эти животные обладают невероятным обонянием, благодаря которому могут учуять добычу с расстояния до 16 км!

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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