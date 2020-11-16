В Якутии во время забоя пропало мясо

В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение о том, что с коневодческой базы одного из сел Хангаласского района неизвестные похитили мясо жеребятины. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое 40-летних местных жителей.

Выяснилось, что подозреваемые свободно проникли на территорию базы и из помещении забойного цеха, где хранились заготовки, похитили половину туши жеребятины.

Мясо злоумышленники увезли в Якутск и продали за 14 тысяч рублей. На обратном пути злоумышленники совершили кражу еще двух половин туши из того же цеха. Через некоторое время, не сумев реализовать похищенное мясо, один из подозреваемых принял попытку скрыть следы и оставил две полтуши на парковке по дороге в район. Часть похищенного изъята.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкциями данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.