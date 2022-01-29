В Якутии опять пожар в 2-этажном жилом доме

28 января 2022 г. в 21.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 2-х этажном жилом доме в п.Хандыга Томпонского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения было задымление в квартире. В результате пожара огнем поврежден пол и стена на площади 4 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки , виновное лицо, ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались: 5 человек личного состава и 1 единицы техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я) Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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