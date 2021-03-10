В Якутии внедряют систему голосового заполнения медпротоколов

В Якутской городской больнице № 3 успешно внедряется новый программный продукт, который значительно облегчит работу медиков, а значит позволит повысить качество обслуживания пациентов. Речь идет о специальной программе Voice2Med, предназначенной для распознавания речи и перевода ее в текст.

«В настоящее время в нашем учреждении её установили у рентгенологов. Там проходит апробация. Программа позволяет специалисту не отвлекаться и писать вручную, можно навести курсор на определенное поле на мониторе компьютера и начать диктовать с помощью голосовой гарнитуры. Также предусмотрена возможность установить команды, когда по кодовому слову программа сама находит необходимый пункт и заполняет его. Это очень быстро и эффективно, тем более программа разработана специально для медиков и распознает специальные термины», — сообщил начальник отдела информационных технологий ЯГБ № 3 Евгений Сеннябилев.

С учетом апробации программу Voice2Med установят на рабочих компьютерах врачей-терапевтов и других специалистов.

Программа разработана группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. В Якутской городской больнице № 3 её начали внедрять с прошлой недели.

«По отзывам врачей программой удобно пользоваться, удобный и понятный интерфейс. Это позволяет сократить время, которое раньше приходилось отводить на заполнение бумажной документации. В скором времени мы установим такое программное обеспечение в кабинете МРТ. Как программист могу сказать, что Voice2Med очень хороший продукт, отвечающий современным требованиям», — заключил Евгений Сеннябилев.

Отметим, что программа Voice2Med существенно экономит время врачей, голосовой набор текста выигрывает у опытного стенографиста в 1,5-3 раза. Кроме того, поддержка специализированных словарей позволяет точно распознавать и корректно оформлять медицинские термины. Распознавание осуществляется локально на компьютере пользователя. Voice2Med работает даже при отсутствии сети.