В Якутии внедряют новые социальные технологии в системе профессионального обучения инвалидов

В Якутии меняют подходы к комплексному сопровождению граждан с инвалидностью в части социальной и трудовой интеграции инвалидов. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. В прошлом году стартовал пилотный проект по сопровождаемому проживанию в рамках реализации проектов социального воздействия при поддержке корпорации ВЭБ, основной задачей которого является подготовка людей с ментальными заболеваниями к самостоятельному проживанию при сопровождении социального работника и обеспечение его социальной и трудовой занятости.

Поделиться опытом создания новой системы профессиональной подготовки работников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам профессионального обучения по профессиям рабочих и служащих, не требующих высокой квалификации, в Якутию приехали начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Голованов, директор ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области Ирина Дрозденко и заместитель директора Ольга Еремина.

«На базе Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов мы хотим создать уникальный образовательный центр, где будут применяться новые социальные технологии, которые помогают безболезненно включить в социум наших выпускников-инвалидов. То есть будем стремиться помочь ребятам сконцентрироваться на овладении конкретными, востребованными специальностями, с перспективой трудоустройства и самостоятельной жизни. После трудоустройства необходимо сопровождать выпускника на рабочем месте в период адаптации. Мы договорились об оказании методической помощи со стороны коллег из Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленобласти, которая является лучшей подобной практикой у нас в стране», — рассказала Елена Волкова.

Рабочая группа ознакомилась с деятельностью с ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» и наметила пути дальнейшего сотрудничества.

Как отметила директор ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области Ирина Дрозденко, они делают акцент на ориентацию кандидатов на обучение конкурентноспособным профессиям, которые наиболее подходят по медицинским рекомендациям врачей к допустимым нагрузкам. Это касается как учебных программ, предполагающих определенные функциональные нагрузки, так и ограничений по допуску к трудовой деятельности в части своей профессии.

«В результате после подготовки от нас выходят качественные специалисты, которые находят место в жизни и меняют представление общества о возможностях людей с особенностями развития. Такое можно осуществить и в Якутии», — подчеркнула Ирина Дрозденко.

Действующий в Ленинградской области Мультицентр социальной и трудовой интеграции был открыт в 2015 году и за это время доказал эффективность выбранной модели работы. Опыт Мультицентра востребован на федеральном уровне. За несколько лет работы Центра более тысячи его выпускников нашли применение своим силам в различных сферах экономики. С каждым годом растет количество выпускников, получивших профессию, успешно трудоустроенных и начавших новую самостоятельную жизнь.

