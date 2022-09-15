В Якутии внедрят новые технологии в борьбе с деформацией опор ЛЭП

В Якутии планируют внедрить технологию «Reline» для решения проблемы выдавливания опор линий электропередач (ЛЭП) из вечной мерзлоты. Соглашение о сотрудничестве в данном направлении на площадке Петербургского международного газового форума-2022 в присутствии главы Якутии Айсена Николаева и директора Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова подписали Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства (ЯкутПНИИС) и Уральский завод полимерных технологий «Маяк».

Глава Якутии отметил, что с потеплением климата возникают вопросы, связанные с деградацией вечной мерзлоты, которые требуют оперативного решения. «Здесь необходимо проведение научных исследований и разработка новых технологий. Эту работу в республике мы уже начали», — сказал Айсен Николаев.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ЯкутПНИИС Василий Ефимов и генеральный директор Уральского завода полимерных технологий «Маяк» Артемий Левин.

Стороны договорились осуществлять совместную научно-исследовательскую и маркетинговую деятельность в сфере развития и внедрения технологии применения противопучинной оболочки «Reline» для свай линий электропередач, устанавливаемых в многолетнемерзлых грунтах, и предоставлять друг другу техническую помощь в виде техники и технологий, оказывать взаимные услуги.

«Уральский завод полимерных технологий «Маяк» — сегодня один из самых развивающихся компаний страны в этом направлении. Мы планируем начать работы уже в этом месяце», — отметил Василий Ефимов.

Генеральный директор «Маяка» Артемий Левин озвучил, что целью совместной работы станет разработка и поиск тех технических решений, которые обеспечат надежность и безопасность эксплуатируемых опор линий электропередачи.

В связи с потеплением климата проблема деформации малонагруженных сооружений, к которым относятся опоры ЛЭП, нарастает. Сегодня Якутскэнерго по договору с Якутским государственным проектным, научно-исследовательским институтом строительства (ЯкутПНИИС) проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка технологий снижения морозного выпучивания опор ЛЭП из многолетнемерзлого грунта».

В свою очередь ЯкутПНИИС привлекает к этим работам Уральский завод полимерных технологий «Маяк», как разработчика технологии противопучинной оболочки «Reline».

Данная технология может применяться не только для опор ЛЭП, но и для строительства и реконструкции фундаментов зданий различного назначения, опор мостов, магистральных трубопроводов, антенных, мачтовых и других сооружений в многолетнемерзлых грунтах. В связи с этим имеет большой потенциал применения в республике.