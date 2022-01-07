В Якутии внедорожник врезался в самосвал

6 января в 10:35 на 385 км. федеральной автодороги «Лена» водитель автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO, двигаясь в направлении г. Нерюнгри, не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося грузового автомобиля FAW и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир внедорожника, который находился на переднем сиденье непристёгнутый ремнем безопасности. Водитель и другие пассажиры TOYOTA травм не получили. В момент аварии они были пристёгнуты ремнями безопасности.

Освидетельствование показало, что автомобилисты в момент столкновения были трезвы.

Материалы для установления всех обстоятельств автоаварии переданы в следственные органы. Однако, уже очевидно, что причиной происшествия явилось несоблюдение водителем джипа безопасной скорости и дистанции в сложных метеорологических условиях.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автомобилистам соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях недостаточной видимости, снежной пыли на трассах, загазованности от выхлопных газов транспортных средств, а так же зимней скользкости. При попадании в полосу тумана сразу же снижайте скорость и увеличивайте дистанцию.