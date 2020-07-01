В Якутии вину грабителя доказали по отпечаткам на маске

В Якутии окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на магазин.

В конце февраля этого года мужчина, заперев входную дверь на щеколду, напал на продавщицу. Угрожая ножом, он похитил из кассы 6 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, мужчина тщательно подготовился: выбрал удобный момент, когда в магазине не будет посетителей, надел маску, капюшон, перчатки и ворвался в помещение.

В результате тщательно проделанной оперативно-розыскной работы сотрудниками отделения по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 43-летний местный житель.

В качестве доказательств его вины в том числе использованы криминалистические методы по биологическим следам, оставленным обвиняемым на маске, обнаруженной неподалеку от места преступления.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.