В Якутии ветеран ВОВ Николай Афанасьев отметил юбилей

95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Афанасьев. Поздравить юбиляра в онлайн-режиме собрались представители власти, общественность Вилюйского улуса и родные. От имени правительства Якутии поздравила министр труда и социального развития Елена Волкова и министр образования и науки Михаил Сивцев.

Николай Иванович родился 14 декабря 1925 года в IV Тогусском наслеге Вилюйского района. До призыва в армию Николай работал в колхозе, потом поступил в Вилюйское педучилище. В 1943 году, в год призыва на фронт, Николай уже был учителем начальных классов.

Военная служба рядового Афанасьева началась со станции Байан Тумэн Монгольской Народной республики, что располагалась на берегу реки Керулэн. Николай Афанасьев при распределении в боевые части попал в состав 1047-го стрелкового полка.

Николай Иванович Афанасьев был демобилизован в 1947 году. По приезду на родину, в Якутию, работал учителем русского языка и литературы в Бекчегенской семилетней школе. Потом окончил Якутский учительский институт и был принят на третий курс Ленинградского пединститута имени Герцена, закончил его заочно.

В 1950 году женился на Евдокии Прокопьевне Абрамовой, родили 10 детей, всех поставили на ноги, всем помогли окончить вузы. Супруга имеет знак «Высшая благодарность матери», а Николай Иванович – «Ытык аҕа». Он является народным учителем Республики Саха (Якутия), заслуженным учителем школ РСФСР и Якутской АССР, отличником образования СССР, трижды лауреатом конкурса «Школа года в России».