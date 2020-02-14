В Якутии ветеран упала с инсультом в запертой квартире

10 февраля в 11 часов 50 минут на пульт противопожарной части поступило телефонное сообщение от жительницы села Бердигестях.

Работник управления социальной защиты улуса заявила, что она не может попасть в квартиру своей подопечной. По словам социального работника, хозяйка квартиры на звонки и стук в дверь не отвечает. Возможно, есть угроза жизни и здоровью человека. Сразу после вызова в 11 часов 51 минут выехала машина АЦП-40-6/6 в составе трех человек личного состава.

Водитель Петр Александрович Дьячковский, зная каждую улицу и каждый двор районного центра, через две минуты после сообщения доставил пожарную бригаду к месту жительства получателя социальных услуг. В течение нескольких секунд благодаря слаженным и быстрым действиям была установлена трехколенная лестница на балкон. Войдя в квартиру, увидели, что женщина лежит на полу возле постели. На громкое обращение и прикосновение реакция отсутствовала.

Пожарные проверили пульс и убедились, что хотя пожилой человек и был без сознания, пульс не очень отчетливо, но прощупывался.

До прибытия профессиональных медиков пожарными была оказана квалифицированная медицинская помощь. Уже в 12 часов 00 минут карета скорой помощи увезла больную для госпитализации в центральную районную больницу с предварительным диагнозом — инсульт.

Так, благодаря слаженным действиям, пожарными Якутии была спасена 71-летняя жительница районного центра.