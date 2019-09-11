В Якутии ветеран труда остался без пенсии

В адрес Региональной общественной Партии «Единая Россия» обратился заслуженный общественный деятель Нижнеколымского района Дмитрий БЕГУНОВ. Ветеран труда, старейшина юкагирского народа, благодаря высоким человеческим качествам глубоко уважаемый человек, он не раз избирался в представительный орган Нижнеколымского района.

Из письма Дмитрия Бегунова, где он описывает случившееся с ним:

«Когда мы вышли из ледника, мне стало плохо с сердцем от обиды, что приехали люди, отобрали рыбу и уехали, а я остался без еды. Я себя почувствовал беззащитным в родной тундре, где я родился в яранге, вырос и прожил 71 год.

45 лет я отдал оленеводству, из них 15 лет был передовым бригадиром. За что был награжден в 1967 году знаком «Отличник сельского хозяйства РСФСР», в 1984 году орденом «Знак Почета».

Мы — малочисленные народы Севера – с молоком матери питались и питаемся только дарами тундры, потому что мы дети природы, а сейчас нас сделали браконьерами. Сейчас едем в тундру, там покушаем рыбу и возвращаемся обратно в Черский. А ведь в поселке у нас дети и внуки, которые тоже хотят кушать родную пищу. Вот и приходится тайком везти 4-5 рыбок, чтобы прокормить семью».

В июне этого года рыбоохраной Нижнеколымского улуса было заведено уголовное дело и выписан штраф в размере 43 500 рублей. Бегунов поведал, что инспектор изъял у него две сети и одну рыбу. Затем потребовал, чтобы он открыл ледник и также изъял оттуда рыбу. На этом инспектор не остановился, оформил документы и заставил подписать акт изъятия, хотя заявитель предупредил, что в леднике запасы от зимнего улова.

Когда пожилому человеку дали подписать документы, он находился под психологическим давлением и в стрессе, к тому же без очков, не смог разобрать ни строчки и, конечно, как и всякий законопослушный, доверяющий власти житель Севера, поставил подпись. Дмитрию Бегунову «посоветовали» оплатить штраф, чтобы уголовное дело было как можно скорее прекращено.

Закон един для всех, но как же возникла такая ситуация? Как пенсионер дерзнул нарушить закон? Возможно, дело в том, что новые правила рыбоохраны не были напечатаны в местной газете, и с населением разъяснительную работу никто не проводил. А вот завести уголовное дело за прошлогоднюю рыбу и подсчитать нанесенный ущерб в размере 43 500 рублей не забыли.

…Законопослушный Дмитрий Бегунов на данный момент оплатил ровно половину штрафа и ждет пенсии, чтобы честно оплатить оставшуюся половину. Только задумайтесь: целых два месяца без пенсии, без возможности купить еду и лекарства. Как плата за незнание новых норм законодательства, как плата за четыре рыбы!

А между тем, в северных районах рыба – основной «хлеб», это вопрос жизни тысяч коренных малочисленных народов Севера. И, конечно, эту рыбу они не ловят тоннами в промышленных масштабах и уж точно не могут своим промыслом нанести ущерб окружающей среде!