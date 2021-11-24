В Якутии ведутся проверки публикаций в Инстаграм

Охотоведы Минэкологии Якутии провели проверки по видеороликам, которые были размещены на аккаунте «Охота и рыбалка. Байанай алгыhа» в Инстаграме, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

На первом видео бурый медведь задирает собаку в ходе притравки. Как пояснил администратор аккаунта данный ролик он нашел в ватсап-группе, действие которого происходит 4 или 5 лет назад в другом регионе.

На территории республики с 2018 года тренировка охотничьих собак на подсадного медведя не проводится. Как уточнила председатель ОО «Союз обществ охотников и рыболовов Республики Саха (Якутия)» (Якутохотрыболовсоюз) Закира Иванова, с принятием норм по тренировке охотничьих собак в Федеральном законе «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» все тренировки собак должны проводиться на территории закрепленного охотугодья имеющего охотхозяйственное соглашение в специально отведенной местности (зона нагонки, натаски собак). Согласно Правилам проведения данных мероприятий Росохотрыболовсоюз, в зоне натаски собак на медведя отводится специальная площадка — Испытательно тренировочная станция (ИТС). ИТС должны проходить ежегодную сертификацию в региональном обществе охотников и рыболовов системы Росохотрыболовсоюз. Натаска охотничьих собак на медведя являются кинологическими мероприятиями. В настоящее время в республике не имеется ИТС с сертификацией Росохотрыболовсоюз.



По второму видеоролику, где неустановленные лица осуществляют добычу лося с моторной лодки при переправе лосей через речку, материалы дела направлены в МВД по РС(Я) для возбуждения уголовного дела. В действиях данных лиц усматривается добыча охотничьих животных запрещенным способом, а именно с использованием транспортного средства со включенным двигателем.

