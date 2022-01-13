13.01.2022
17:27
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Происшествия

В Якутии ведутся поиски людей под завалами сгоревшего дома

13 января в 05:30 (якт) в пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что в селе Томтор Верхоянского района на ул. Юсальская произошел пожар частного дома — сообщает yakutiamedia.ru

В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади, которая составила 56 кв.метров. По имеющейся информации, в доме возможно находились люди.

Проводится разборка места происшествия. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Пожарные подразделения не выезжали. К месту пожара следует следственная оперативная группа.

Фото: МЧС Якутии
Источник: https://yakutiamedia.ru/news/1222881/
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