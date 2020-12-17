В Якутии ведутся облеты районов падения фрагментов ракеты-носителя

С 15 декабря министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) начата работа по предпусковому экологическому обследованию районов падения отделяющихся частей ракет-носителей в районах падения в Алданском и Кобяйском районах.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1-б» с космическими аппаратами «OneWeb» с космодрома «Восточный» запланирован на 18 декабря этого года.

В районах падения в составе рабочих групп работают представители филиала АО «ЦЭНКИ» — НИИ СК, филиала АО «ЦЭНКИ – НИИ ПМ», ООО «ЭкоТрас», АО ФНПЦ «ННИИРТ», ФГБУ ЦАС «Хабаровский», ООО ПКАП «Дельта К», от Республики Саха (Якутия) – представители минэкологии Якутии, Служба спасения РС(Я), ГУ МЧС России по РС(Я), муниципальных образований Алданского, Кобяйского районов и общественности.

Предпусковой облет с отбором проб в районах падения проведен 15-17 декабря. Представителями минэкологии РС(Я) отобраны пробы снежного покрова, проведены замеры радиационного фона. В районе падения РП 873 обследовано 5 мониторинговых точек из 6, РП 875 – 5 точек из 5.

Среднее значение радиационного фона перед пуском 0,10 мкЗв/ч, что находится на уровне ниже среднереспубликанского. Пробы снега с районов падения направлены в ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» минэкологии РС(Я) для определения контролируемых показателей на мониторинговых площадках.