В Якутии ведется строительство водоочистных станций

Водоснабжение Вилюйской группы улусов обсудили 24 сентября в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) с главами Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтраского и Нюрбинского районов.

В рамках программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы» ведется строительство модульных водоочистных станций в 14 населенных пунктах Вилюйской группы улусов, закуплена специализированная водовозная техника.

На сегодняшний день введена в эксплуатацию в селе Хоро Верхневилюйского района. На стадии завершения строительство станций в селах Харыялах, Балаганнах Верхневилюйского района, Кюндяде Нюрбинского района.

В ходе эксплуатации станции и результатов контрольных проб воды в селе Хоро потребовалась доработка автоматизированной системы очистки. Из 47 показателей по двум из них (цветность и содержание железа) выявлены небольшие превышения установленных норм. Для обеспечения исключительной чистоты временно вода населению не отпускается. Реализация воды населению начнется по итогам завершения доработки системы и получения подтверждающих показателей обеспечения очистки воды и согласования со стороны Роспотребнадзора. Ориентировочно запуск станции запланирован на 5 октября 2019 года.

Ведутся работы по установке основания станций в селах Устье, Хордогой, Кюндяе Сунтарского района. Работы ведутся согласно графику.

Главы муниципальных образований интересовал вопрос дальнейшей эксплуатации водоочистных станций и реализация питьевой воды населению. В большинстве населенных пунктах эксплуатирующей организацией выступает ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников поручил ГУП «ЖКХ РС (Я)» представить расчеты стоимости реализации воды населению.

Напомним, что реализация программы ведется по Указу Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)». Финансирование мероприятий программы осуществляется через НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» за счет ежегодных отчислений АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 150 млн. рублей на развитие системы водоснабжения, с последующей передачей объектов в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и муниципального района.