В Якутии вандалы сожгли памятник воинам, погибшим в годы ВОВ?

В поселке Пеледуй Ленского района в ночь на 11 мая произошло возгорание памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эту информацию подтвердили в поселковой администрации.

По словам заместителя главы МО «Поселок Пеледуй» Ольги Поповой, пожар случился примерно после 23.00 10 мая. Огонь уничтожил венки и цветы, которые пеледуйцы принесли в День Победы к памятнику. Также огонь повредил стенды с именами погибших – они обгорели полностью. Скульптура солдата повреждена частично.

«Мы от администрации поселка Пеледуй подали заявление в полицию о привлечении к ответственности виновных. Сейчас устанавливаются причины пожара. Пока не известно: был это акт вандализма или другие причины. Данный монумент был установлен в Пеледуе в 1974 году, он является памятником культурного наследия республиканского значения. Все фамилии, которые были указаны на табличках, сгорели, но у нас эти списки есть, поэтому памятник будет восстановлен. Сейчас будем изыскивать средства», — сообщила замглавы поселка Пеледуй Ольга Попова. Также она добавила, что данный памятник на балансе администрации не состоит, оформление на баланс муниципалитета планируется в текущем году. Тем не менее, содержанием монумента занималась администрация совместно с местным центром культуры.

Как стало известно, в районе памятника находится камера видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы Ленского района. Материалы будут переданы в полицию.