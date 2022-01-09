09.01.2022
17:29
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Коронавирус

В Якутии вакцину от коронавируса получили 73,69% взрослого населения

По данным на 9 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,69% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,61%.

Среди лидеров по вакцинации – Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.  

1.         Нижнеколымский район — 99,70

2.         Аллаиховский район — 98,59

3.         Среднеколымский район — 94,09

4.         Момский район — 91,99

5.         Верхнеколымский район — 91,95

6.         Жиганский район — 91,90

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 84,60

9.         Оленекский район — 83,50

10.       Усть-Янский район — 82,93

11.       Оймяконский район — 79,49

12.       Алданский район — 79,07

13.       Усть-Майский район — 78,57

14.       Нюрбинский район — 77,58

15.       Якутск — 76,61

16.       Анабарский район — 76,54

17.       Хангаласский район — 74,50

18.       Верхоянский район — 74,49

19.       Вилюйский район — 73,70

20.       Булунский район — 73,54

21.       Томпонский район — 73,05

22.       Эвено-Бытантайский район — 72,64

23.       Сунтарский район — 71,80

24.       Мегино-Кангаласский район — 71,56

25.       Таттинский район — 71,26

26.       Кобяйский район — 70,55

27.       Олекминский район — 69,38

28.       Горный район — 68,94

29.       Усть-Алданский район — 67,47

30.       Нерюнгринский район — 66,74

31.       Амгинский район — 65,97

32.       Мирнинский район — 65,22

33.       Верхневилюйский район — 64,02

34.       Намский район — 62,53

35.       Чурапчинский район — 57,22.

   

       

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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