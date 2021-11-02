02.11.2021
19:14
58
Коронавирус
В Якутии вакцинированным раздают бензин и оленину
В Оленекском районе организована локальная акция для стимулирования вакцинации от коронавируса. Получившие вакцину впервые участвуют в розыгрыше разных призов, спонсорами программы выступили сами же местные жители и предприятия. Так главный врач Оленекской райбольницы Назар Петров объявил о том, что выставляет в качестве приза бензин, целых 200 л. ценного для северян товара врач приобрел на свои средства. «Бочка от Назара» вчера розыграна и счастливая вакцинированная получила свой приз.
Администрация района сообщила об еще одном ценном мотивационном призе. Одно из муниципальных предприятий выставило в розыгрыш для вакцинированных целую оленью тушу.
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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