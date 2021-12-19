В Якутии в жутком ДТП пострадали 6 человек

18 декабря в 21:50 на 662 км. ФАД «Лена» мужчина 1991 г.р., управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум».



В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров «Тойоты». Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности в такой серьёзной аварии удалось избежать человеческих жертв.





Сегодня в г. Якутске температура воздуха опустилась ниже 47 градусов, в некоторых районах республики ниже -50..В экстремальных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок. В случае если поездку невозможно отменить или перенести автомобилистам необходимо тщательно подготовиться..



В морозную погоду управление транспортными средствами требует определенных навыков. Кроме того в Правилах дорожного движения четко прописано, что автомобилисты при движении обязаны учитывать погодные условия. Малейшая оплошность водителя может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

