В Якутии в жутком ДТП погиб водитель…

В Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП погиб водитель

По предварительным данным, 7 апреля в 00:30 на 88-м километре ФАД «Колыма» 44-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Рактис, следуя по направлению из г.Якутска в сторону Томпонского района, совершил наезд на КамАЗ 6520-53, который стоял на обочине дороги в попутном направлении.

В результате происшествия водитель автомобиля Тойота Рактис от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Также травмированы три пассажира: двое мужчин 1968 и 1994 г.р. и девушка 2000 г.р. Пострадавшие доставлены и госпитализированы в Мегино-Кангаласскую ЦРБ.

В ходе проверки предварительно установлено, что только один пассажир, сидевший на переднем сидении был пристегнут ремнем безопасности, а пассажиры, сидевшие на заднем сидении не были пристегнутые. Водитель автомобиля КамАЗ 6520-53 не пострадал, был трезв.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников ДТП устанавливается.