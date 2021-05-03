В Якутии в здании ДЮСШ вспыхнул пожар

2 мая 2021 г. в 16.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в здании ДЮСШ на улице Октябрьская в с. Оленек Оленекского района Якутии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения виден был дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие в инвентарной комнате на площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.