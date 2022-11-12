12.11.2022
18:47
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Якутия

В Якутии в выходные дни массовые проверки водителей ГИБДД

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции региона вновь переведены на усиленный вариант несения службы. В Якутске и во всех районах республики проводятся рейдовые мероприятия и массовые проверки.

Так, только за прошедшие сутки инспекторами были задержаны  и отстранены от управления 13 водителей в состоянии опьянения, 4 водителя, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно, 8 человек, ранее уже лишенных прав и управлявших автомобилями без документов, 20 – вообще не имеющих прав. Кроме того, 49 автомобилистов были привлечены к ответственности за нарушение требований безопасности к тонировке стекол транспортного средства.

Также продолжают свою работу передвижные комплексы, выявляющие и фиксирующие нарушения в автоматическом режиме, «Автоураган МС», которые установлены на пяти патрульных автомашинах ДПС.

        

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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