В Якутии в выходные дни массовые проверки водителей ГИБДД

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции региона вновь переведены на усиленный вариант несения службы. В Якутске и во всех районах республики проводятся рейдовые мероприятия и массовые проверки.

Так, только за прошедшие сутки инспекторами были задержаны и отстранены от управления 13 водителей в состоянии опьянения, 4 водителя, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно, 8 человек, ранее уже лишенных прав и управлявших автомобилями без документов, 20 – вообще не имеющих прав. Кроме того, 49 автомобилистов были привлечены к ответственности за нарушение требований безопасности к тонировке стекол транспортного средства.

Также продолжают свою работу передвижные комплексы, выявляющие и фиксирующие нарушения в автоматическом режиме, «Автоураган МС», которые установлены на пяти патрульных автомашинах ДПС.