В Якутии в три раза увеличат объемы услуг спутниковой связи

Республика расширит сотрудничество с ФГУП «Космическая связь»

Планы по расширению услуг спутниковой связи на территории Якутии обсудили глава региона Айсен Николаев и генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

«Обсудили дальнейшие планы по расширению услуг спутниковой связи с целью преодоления цифрового неравенства. Наша главная задача — за 2 года увеличить объемы связи на территории республики в 3 раза. Документ об этом мы подпишем в ближайшее врем», — сообщил Николаев в своем телеграм-канале.

Также рассмотрена реализация проекта по обеспечению интернет-связью 90 объектов здравоохранения. «Это позволит оперативнее проводить дистанционную диагностику больных с участием лучших врачей республики», — отметил глава Якутии.

Алексей Волин сообщил, что в республике будет задействована значительная часть ресурсов двух новых спутников ФГУП «Космическая связь» — «Экспресс АМУ 3» и «Экспресс АМУ7». В результате объем услуг спутниковой связи и вещания, который предприятие предоставляет Якутии, менее чем за два года увеличится втрое.

На сегодня все 211 объектов федерального цифрового эфирного телевидения в республике уже полностью переведены обслуживание этих двух спутников. Основными потребителями услуг в Якутии являются АрктикТелеком и РЦИТ.

Справка:

При помощи спутников ФГУП «Космическая связь» республика получает 20 эфирных бесплатных телеканалов, осуществляются региональное вещание на телеканалах ВГТРК и ОТР. Спутники российского федерального оператора также обеспечивают работу 631 ретранслятора якутского ТВ и радио, которые сегодня доступны для 99, 6% жителей республики. Более тысячи наземных станций принимают спутниковый сигнал и обеспечивают связью и интернетом органы государственной власти, местные администрации, локальных операторов, компании, предприятия и население отдаленных районов.