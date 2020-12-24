24.12.2020
11:14
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Происшествия

В Якутии в суде обнаружен подозрительный предмет

          В результате бдительного несения службы 23 декабря 2020 года при утреннем осмотре здания Верхневилюйского районного суда младшим судебным приставом Верхневилюйского районного отделения судебных приставов обнаружен неизвестный подозрительный предмет в виде черного ящика у запасного выхода.

          В соответствии с инструкциями предмет был визуально осмотрен и представлял собой ящик размером 25х20х30 см., обтянутый черным пакетом и замотанный липкой лентой.

          Объект был незамедлительно оцеплен, об обнаружении подозрительного предмета немедленно было сообщено председателю Верхневилюйского районного суда и старшему судебному приставу Верхневилюйского РОСП. По указанию председателя суда младшими судебными приставами по ОУПДС дальнейший комплекс мер принят не был, в связи с поступлением сигнала «отбой» с пояснением о проведении инициативной внезапной проверки бдительности несения службы.

          Обеспечение безопасности судей, участников процесса и посетителей суда является одной из основных задач Федеральной службы судебных приставов России.

          Председателем суда объявлена устная благодарность младшим судебным приставам по ОУПДС Верхневилюйского РОСП за бдительное несение службы и  слаженные действия при обнаружении подозрительного предмета.

Фото: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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