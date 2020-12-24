В Якутии в суде обнаружен подозрительный предмет

В результате бдительного несения службы 23 декабря 2020 года при утреннем осмотре здания Верхневилюйского районного суда младшим судебным приставом Верхневилюйского районного отделения судебных приставов обнаружен неизвестный подозрительный предмет в виде черного ящика у запасного выхода.

В соответствии с инструкциями предмет был визуально осмотрен и представлял собой ящик размером 25х20х30 см., обтянутый черным пакетом и замотанный липкой лентой.

Объект был незамедлительно оцеплен, об обнаружении подозрительного предмета немедленно было сообщено председателю Верхневилюйского районного суда и старшему судебному приставу Верхневилюйского РОСП. По указанию председателя суда младшими судебными приставами по ОУПДС дальнейший комплекс мер принят не был, в связи с поступлением сигнала «отбой» с пояснением о проведении инициативной внезапной проверки бдительности несения службы.

Обеспечение безопасности судей, участников процесса и посетителей суда является одной из основных задач Федеральной службы судебных приставов России.

Председателем суда объявлена устная благодарность младшим судебным приставам по ОУПДС Верхневилюйского РОСП за бдительное несение службы и слаженные действия при обнаружении подозрительного предмета.