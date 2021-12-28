В Якутии в суд передано дело сотрудницы ГИБДД

В Алданском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОМВД, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ОМВД России по Алданскому району. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия обвиняемая, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора и регистрационно – экзаменационной работы приняв от представителя юридического лица запрос на продление срока действия свидетельства о ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) на транспортное средство с полуприцеп-цистерной, приняла решение о продлении срока действия данного свидетельства без фактического осмотра транспорта. При этом ею в официальные документы внесены заведомо ложные сведения о якобы проведенном визуальном осмотре вышеуказанного транспортного средства с полуприцеп-цистерной, с заверением их своей подписью и печатью отделения ГИБДД ОМВД России по Алданскому району, с выдачей в последующем документов представителю юридического лица.

В последующем аналогичным образом ею незаконно с внесением в официальные документы заведомо ложных сведений без фактического осмотра продлены сроки действия свидетельств о ДОПОГ еще на 6 транспортных средств организации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Алданскому району Следственного управления СК Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).