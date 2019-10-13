13.10.2019
15:15
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Происшествия

В Якутии в сгоревшем доме обнаружено тело женщины

12 октября в 05.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лесная в п. Мохсоголлох Хангаласского района.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут после звонка, строение горело. В результате пожара дом полностью поврежден огнем. Общая площадь — 78 кв.м.

До прибытия первых пожарных из горящего дома эвакуировался мужчина 1959 г.р., который получил ушибы и ожоги. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1957 г.р.

На данный момент причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России, а также сотрудники Следственного комитета и МВД. 

Фото: Открытые источники.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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