В Якутии в сгоревшем доме обнаружено тело женщины

12 октября в 05.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лесная в п. Мохсоголлох Хангаласского района.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут после звонка, строение горело. В результате пожара дом полностью поврежден огнем. Общая площадь — 78 кв.м.

До прибытия первых пожарных из горящего дома эвакуировался мужчина 1959 г.р., который получил ушибы и ожоги. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1957 г.р.

На данный момент причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России, а также сотрудники Следственного комитета и МВД.