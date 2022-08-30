В Якутии в сентябре 52 тысячам бюджетникам повысят зарплату

Отдельным целевым категориям работников бюджетной сферы в сентябре произведут перерасчёт заработной платы с 1 января 2022 года до установленных соотношений к среднему трудовому доходу по республике, сообщает ЯСИА.

Как уточнили в министерстве труда и социального развития республики, повышение зарплат направлено в основном на увеличение оклада. Соответствующие механизмы, регулирующие условия труда работников бюджетной сферы, приняли сегодня в правительстве Якутии. Положения устанавливают размеры должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат.

Повышение коснется 52 тысяч работников бюджетной сферы. Это медицинские, педагогические работники, сотрудники учреждений общего и дошкольного образования, а также оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, социальные работники, работники культуры и преподаватели высшего и среднего профессионального образования.

Напомним, 18 июля правительство Якутии приняло решение о повышении заработной платы указанным работникам с 1 января 2022 года от 3% до 15,2% в зависимости от категории. Всего меры по повышению оплаты труда в 2022 году коснулись порядка 116 тысяч работников бюджетной сферы.