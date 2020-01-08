В Якутии в Рождество случились пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 января 2020 г. в 02.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 243 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 06.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трактор на ФАД Вилюй в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел трактор. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 08.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Уллунахская в с. Тулагино г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный гараж по всей площади 49 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

07 января 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора по улице М. Джалиля в п. Беркакит Нерюнгринского района. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборной камере на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 11.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Северная в с. Хатассы г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие на общей площади 5 кв.м. Спасен частный дом. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 14.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом и пристрой гараж на улице Веселая в г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены стены и гаража на площади 20 кв.м. Спасен частный дом и два автомобиля. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки в стабилизаторе напряжения. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 19.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 5-ти этажном жилом доме на улице 50 лет Советской Армии в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел электрический счетчик. В результате пожара огнем поврежден электросчетчик в подъезде на площади 2 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 21.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Кузнецова в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри на площади 9 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 января 2020 г. в 21.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме, пристрой котельная на улице Манчарылах в с. Шея Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из котельной шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри котельной на площади 4 кв.м. Спасен частный дом, котельная. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!