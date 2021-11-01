В Якутии в результате пьяного ДТП пострадали 5 человек

31 октября в 08:15 часов утра на 664-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель 1994 г.р. управляя автомобилем Тойота Кроун двигаясь со стороны п.-Куранах в сторону п. Н-Куранах, с неправильно выбранной скоростью, не справился с управлением, допустил занос задней части транспортного средства на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате происшествия оба водителя и три пассажира УАЗ получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение больницы п. Н-Куранах, где после осмотра врачом у водителя УАЗ диагностированы переломы бедра и голени, госпитализирован в травматологическое отделение. У троих пассажиров УАЗ и у водителя Кроун диагностированы ушибы, им назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Тойота имеет водительское удостоверение категории «В, В1, М», к административной ответственности в текущем году привлекался 3 раза. В ходе проведения освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения, результат составил 0.92 мг/л.

Местом ДТП является прямая автодорога с асфальтобетонным покрытием. Погодные условия: пасмурно, без осадков, светлое время суток.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водители становятся виновниками непоправимых трагедий на дороге.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено: лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет, штраф 30 000 рублей. Наказание для водителя нисколько не изменится, если он откажется от прохождения освидетельствования — те же 30 000 рублей штрафа и лишение прав. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. В отношении нарушителей могут быть применены следующие меры уголовного воздействия: штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. Каждая из мер воздействия связана с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.