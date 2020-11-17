В Якутии в рамках реализации нацпроекта нанесен урон в 49,5 млн рублей

По информации УФСБ Якутии, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) и ООО «Дортранс» заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ части автодороги республиканского значения «Яна» в Томпонском районе на общую сумму более 366 млн рублей.

Для выполнения работ ООО «Дортранс» самовольно разработало три карьера по добыче породы с классификацией «строительные камни». В результате незаконной деятельности дорожной компании утрачено полезных ископаемых на сумму более 49,5 млн рублей.

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. На территории Якутии такой документ выдает республиканское министерство промышленности и геологии. Согласно реестру лицензий указанного органа у ООО «Дортранс» отсутствует разрешение на пользование недрами Томпонского района.

По материалам УФСБ отделением МВД России по Томпонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ.