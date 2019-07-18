В Якутии в рамках программы «Газпром – детям» планируется строительство четырех спортивных объектов

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников 17 июля в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам строительства социальных объектов на территории республики в рамках реализации программы «Газпром – детям».

Совещание прошло с участием представителей компании «Газпром», а также руководства ответственных структур администраций Алданского и Нерюнгринского районов и городского округа «город Якутск».

Отметим, что в рамках установленных договоренностей между Правительством Республики Саха (Якутия) и руководством ПАО «Газпром», в ближайшие годы на территории республики планируется строительство четырех спортивных объектов. Из них строительство трех объектов в поселке Чульман Нерюнгринского района, в городе Алдан и в микрорайоне Марха городского округа «город Якутск» будет вести Фонд социальных инициатив ПАО «Газпром». Еще один объект при софинансировании «Газпрома» будет строиться в городе Ленске.

Как доложили представители администраций Алданского и Нерюнгринского районов, в поселке Чульман и городе Алдане под будущее строительство объектов земельные участки сформированы и готовы к началу строительства. В п. Чульман с земельного участка сняты все обременения, также участок прошел согласование со всеми ресурсоснабжающими организациями для подключения к инженерным сетям.

В городе Якутске под будущее строительство сформирован земельный участок, расположенный на 2 км Маганского тракта общей площадью свыше 15 тыс. кв. м. Как доложил заместитель главы города Якутска по развитию территорий Евгений Григорьев, для внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории на 2 августа запланировано проведение публичных слушаний.

По итогам совещания первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников отметил, что начало строительства объектов запланировано на 2020 год.

«Сейчас в муниципальных образованиях республики ведется оформление земельных участков под будущее строительство объектов, это связано с тем, что у ПАО «Газпром» поменялся заказчик. Работа ведется, больших проблем в реализации проектов строительства мы не видим», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер также сообщил, что рамках реализации программы «Газпром — детям» в октябре текущего года Ленский район получит государственное финансирование на строительство современного спортивного объекта стоимостью свыше 900 млн. рублей.

«Так как сумма достаточно большая, у нас есть договоренность о том, что Ленский район со своей стороны на строительство объекта выделит 400-450 млн. рублей, по 250 млн. рублей направят республика и ПАО «Газпром». В микрорайоне Марха города Якутска планируется строительство спортивного объекта с бассейном и катком. В Чульмане и в Алдане будут строиться объекты с катком», — рассказал Алексей Колодезников.